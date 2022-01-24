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В Приангарье вторые сутки погибают по 17 пациентов с COVID-19

В Приангарье вторые сутки погибают по 17 пациентов с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 24 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7484 человек, причём вновь 17 из них погибли за последние сутки.

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