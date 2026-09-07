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Юрист Афанасьева отметила, что родители детей до 14 лет имеют право на неполный рабочий день

Юрист Афанасьева отметила, что родители детей до 14 лет имеют право на неполный рабочий день

Юрист hh.ru Екатерина Афанасьева в интервью RT рассказала, что некоторые работники могут перейти на неполный рабочий день на законных основаниях.

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