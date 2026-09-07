Юрист Афанасьева отметила, что родители детей до 14 лет имеют право на неполный рабочий день

Юрист hh.ru Екатерина Афанасьева в интервью RT рассказала, что некоторые работники могут перейти на неполный рабочий день на законных основаниях.
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