Волочкова устроила истерику на шоу

Скандал на съемках реалити-шоу: Анастасия Волочкова не выдержала испытания Балерина покинула место съемок Фото: открытые источники Как сообщает «Жизнь», в новом реалити-шоу участникам предстоит провести 42 часа в полной темноте, сталкиваясь с различными испытаниями.