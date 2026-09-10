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Рудковская выдала печальную правду о Киркорове: "Мало кто об этом знает"

Рудковская выдала печальную правду о Киркорове: "Мало кто об этом знает"

Накануне, 9 сентября, Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище. Почтить их память явились друзья короля отечественной поп-сцены: Евгений Петросян, Татьяна Навка, Ирина Винер, вдова Иосифа Кобзона Нелли, Яна Рудковская и многие другие.

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