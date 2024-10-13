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Келлер с дублем, Тэлбот с шатаутом против «Нэшвилла» при 42 сэйвах, Эберле с дублем и победным буллитом – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – капитан «Сиэтла» Джордан Эберле с дублем и победным буллитом в матче с «Миннесотой» (5:4 Б).

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