Компаньона депортированного с Бали наркодилера приговорили в Петербурге к 8 годам колонии

Вместе с подельниками он два года продавал запрещённые вещества в городе на Неве. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Романа Ковалева, который обвинялся в совершении ряда наркопреступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии