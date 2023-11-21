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  • Виктор Не
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Компаньона депортированного с Бали наркодилера приговорили в Петербурге к 8 годам колонии

Вместе с подельниками он два года продавал запрещённые вещества в городе на Неве. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Романа Ковалева, который обвинялся в совершении ряда наркопреступлений.

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