В Астраханской области юные инспекторы движения и их помощники из 16 образовательных учреждений приняли участие в акции «Безопасное детство»

В Ахтубинске состоялось мероприятие, посвященное окончанию учебного года и началу летних каникул. Сотрудники Госавтоинспекции при поддержке управления образования, образовательных, молодёжных и волонтерских организаций Ахтубинского района провели акцию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное детство», в которой приняли участие юные инспекторы и юные помощники инспекторов дорожного движения Ахтубинского района из 16 образовательных учреждений.