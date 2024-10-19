Коробченко о выставке в рамках БРИКС: Цель — показать промышленность Татарстана

Выставка «Сделано в Татарстане» в рамках XVI саммита БРИКС пройдет в Казани с 20 по 25 октября. Экспозиция размещена на двух площадках: одна часть выставки с крупной техникой перед Государственным Советом РТ, а вторая — в самом здании республиканского парламента.