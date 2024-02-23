Для солдат СВО находящихся в госпитале Крымская газета передала гуманитарную помощь

Как сообщила корреспонденту КИА председатель общественной организации «Матери Крыма — Солдатам Отечества» Екатерина Артёмина, сотрудники Крымской газеты передали поддержку и приятные сюрпризы для бойцов, находящихся на реабилитации в одном из госпиталей Республики.