Для солдат СВО находящихся в госпитале Крымская газета передала гуманитарную помощь

Как сообщила корреспонденту КИА председатель общественной организации «Матери Крыма — Солдатам Отечества» Екатерина Артёмина, сотрудники Крымской газеты передали поддержку и приятные сюрпризы для бойцов, находящихся на реабилитации в одном из госпиталей Республики.
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