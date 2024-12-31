В чем встречать Новый год: модные цвета и стили в одежде

Символом 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. Как правильно подобрать наряд для праздничной ночи? Какие цвета помогут привлечь удачу, а какие ее спугнут? В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» профессор моды РГУ имени Косыгина Надежда Коробцева рассказала, в чем встречать Новый год.