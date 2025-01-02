Лена Перминова после расставания с Александром Лебедевым отпраздновала Новый год неожиданным образом: видео

2024-й, увы, запомнился чередой звездных разводов. В конце года о расставании объявила и одна из самых крепких, казалось бы, и красивейших селебрити-пар: модель Лена Перминова и бизнесмен Александр Лебедев.
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