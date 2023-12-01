Свыше двух тысяч фур застряли на границе Польши и Украины из-за забастовки

Около 2100 грузовиков скопились на украино-польской границе из-за забастовки польских перевозчиков. Автомобили стоят на выезд из Польши, уточнил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко «По состоянию на сегодняшнее утро, согласно информации от польских коллег, в сторону Украины в очередях находятся около 2,1 тыс.