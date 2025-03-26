Чтобы выжить: в Индии перестраивают отраслевую промышленность из-за российской нефти

Индийская государственная Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), крупнейшая в стране компания по разведке и добыче нефти и газа, планирует диверсифицировать свою деятельность в сфере нефтепереработки, нефтехимии, торговли СПГ и возобновляемых источников энергии, поскольку ожидает снижения прибыльности в отрасли на фоне надвигающегося переизбытка предложения нефти и доминирования российских поставок на рынке.