Чтобы выжить: в Индии перестраивают отраслевую промышленность из-за российской нефти

Индийская государственная Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), крупнейшая в стране компания по разведке и добыче нефти и газа, планирует диверсифицировать свою деятельность в сфере нефтепереработки, нефтехимии, торговли СПГ и возобновляемых источников энергии, поскольку ожидает снижения прибыльности в отрасли на фоне надвигающегося переизбытка предложения нефти и доминирования российских поставок на рынке.
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