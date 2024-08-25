Арабский спецназ и иранские стражи революции уже давно не слабее израильского «Сайерет Маткаль» В предыдущем очерке мы писали о причинах того, что израильский спецназ «Сайерет Маткаль» стал в последнее время делать ошибку за ошибкой (Почему так измельчал «Сайерет Маткаль»).