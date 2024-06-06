Последний захистник "Азовстали" отловлен в коммуникациях под заводом. Питался крысами, пил техническую воду (ее там тонны в магистралях).
Идейно больной?
Комментарии
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d
demyr150648
М.б. не все так просто? А вдруг он верен долгу и присяге? Тогда он - военнослужащий, достойный уважения. Поставьте на его место нашего солдата. Тоже скажете - псих, дурак, военный преступник? Лучше разобраться с мотивами, потом давать оценку. Не знаю, смог бы я так? А вы?
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8 час.
Ваша Светлость
Его там на цепи держали? За год мог спокойно уйти, но этот дебил подсел на крыс, видимо, вошёл во вкус. Какой вывод? А такой - хахлам кошки не нужны, они сами начинают мышей, крыс ловить...
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8 час.
О
Олег
Таких "идейных" по схронам сидело на западенщине тьма, до конца 60-х ловили.
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7 час.
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