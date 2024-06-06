Идейно больной?

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demyr150648

М.б. не все так просто? А вдруг он верен долгу и присяге? Тогда он - военнослужащий, достойный уважения. Поставьте на его место нашего солдата. Тоже скажете - псих, дурак, военный преступник? Лучше разобраться с мотивами, потом давать оценку. Не знаю, смог бы я так? А вы?