Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

76 358 подписчиков

Идейно больной?

Идейно больной?

Последний захистник "Азовстали" отловлен в коммуникациях под заводом. Питался крысами, пил техническую воду (ее там тонны в магистралях).

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Комментарии
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d
demyr150648
М.б. не все так просто? А вдруг он верен долгу и присяге? Тогда он - военнослужащий, достойный уважения. Поставьте на его место нашего солдата. Тоже скажете  - псих, дурак, военный преступник? Лучше разобраться с мотивами, потом давать оценку. Не знаю, смог бы я так? А вы?
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8 час.
Ваша Светлость
Его там на цепи держали? За год мог спокойно уйти, но этот дебил подсел на крыс, видимо, вошёл во вкус. Какой вывод? А такой - хахлам кошки не нужны, они сами начинают мышей, крыс ловить...
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8 час.
О
Олег
Таких &quot;идейных&quot; по схронам сидело на западенщине тьма, до конца 60-х ловили.
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7 час.

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