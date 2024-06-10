Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США

Глава МИД России Сергей Лавров и китайский министр иностранных дел Ван И на полях СМИД БРИКС обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне антироссийской и антикитайской деятельности Вашингтона.
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