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Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США

Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США

Глава МИД России Сергей Лавров и китайский министр иностранных дел Ван И на полях СМИД БРИКС обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне антироссийской и антикитайской деятельности Вашингтона.

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