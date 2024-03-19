Гражданам Украины вне зависимости от возраста необходимо идти в армию. Об этом 18 марта заявил республиканский сенатор от штата Южная Каролина (США) Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
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