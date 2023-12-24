Битва за Угледар 2.0: наша армия наступает с севера с целью его окружения

После освобождения Марьинки у врага посыпалась оборона на Волновахском выступе Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Потери противника на Южно-Донецком направлении за прошедшие сутки составили до 70 человек.
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