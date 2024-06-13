Агата Муцениеце язвительно обратилась к Прилучному и Брутян

Бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают выяснять отношения публично. Агата Муцениеце раскритиковала действия бывшего супруга, которые, по ее мнению, негативно сказываются на благополучии их совместных детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии