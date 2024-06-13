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Агата Муцениеце язвительно обратилась к Прилучному и Брутян

Агата Муцениеце язвительно обратилась к Прилучному и Брутян

Бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают выяснять отношения публично. Агата Муцениеце раскритиковала действия бывшего супруга, которые, по ее мнению, негативно сказываются на благополучии их совместных детей.

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Галина глушкова
Агата умница!
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