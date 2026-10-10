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Ивановские новости

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«Текстильщик» уступил «Шиннику» в Ярославле 0:2

«Текстильщик» уступил «Шиннику» в Ярославле 0:2

Ярославский «Шинник» забил два гола в первом тайме и одержал победу над ивановским «Текстильщиком» в матче Первой лиги со счётом 2:0.

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