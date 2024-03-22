Отменены любительские старты «ЗабегИ в Царицыно» и «Юбилей Юрия Гагарина, 90 лет», которые должны были пройти в Москве 23 марта

В субботу 23 марта в Москве должен был пройти полумарафон «Юбилей Юрия Гагарина, 90 лет», но в связи с заявлением мэра Москвы об отмене всех спортивных мероприятий в выходные, организаторы отменили забег, но предложили участникам несколько вариантов: Перенести участие на 6 апреля.
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