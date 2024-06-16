Ольга Зайцева: наши в Париже покажут, что теряет мировой спорт без России

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева уверена, что российским спортсменам, получившим право выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, придётся не только показывать высокие результаты на спортивных площадках, но и противостоять серьёзному давлению.
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