За этот год в Татарстане 28 человек погибли по вине пьяных водителей

За 10 месяцев с начала года в Татарстане по вине пьяных водителей погибли 28 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о состоянии аварийности на дорогах Республики Татарстана рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.