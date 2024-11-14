За этот год в Татарстане 28 человек погибли по вине пьяных водителей

За 10 месяцев с начала года в Татарстане по вине пьяных водителей погибли 28 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о состоянии аварийности на дорогах Республики Татарстана рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.
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