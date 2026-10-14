Бывший гендиректор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев, обвиняемый в растрате, мошенничестве и легализации преступных доходов с совокупным ущербом в 60 млн рублей, заявил перед приговором о заказном характере своего дела, не раскрыв имена возможных инициаторов преследования.
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