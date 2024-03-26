‼️ Целью баллистических ракет в Киеве были здания СБУ (21 фото)

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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ВлаДимир
Пока идет уничтожение террористов, а Данилов - никто, лающая собачка.
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14 час.
Светлана Позднякова
Браво ребята!!Молодцы!!👍🇷🇺
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12 час.
Михаил
Показывают блеяние всяких недоносков типа Дырявого Мячика-Данилова, Вафли-Буданова, дегенерата Подоляка, идиота Кулебы и им подобных. А где попрятались обитатели укронацистского СКОТНОГО ДВОРА-свиноЯрош, козлоКорчинский, блядоБелецкий, баранТягнибок и прочий крупный и мелкий рогатый и вонючий СКОТ ? Когда появятся их фото на скамье подсудимых, а лучше фото их трупов ?
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12 час.

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