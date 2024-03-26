‼️ Целью баллистических ракет в Киеве были здания СБУ (21 фото)

Простые англичане считают, что в неотвратимости возмездия русским равных нет ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Эта страшная трагедия в очередной раз стала водоразделом… Между людьми и нелюдью в лице профессиональных западных политиков, профессиональных западных пропагандонов, выдающих себя за журналистов, российской либерды, открыто демонстрирующей своё уродливое рыло, и радостно гогочущей публики из сопредельного королевства, создающей видеоигры и новые ресторанные тематические меню, в которых задействованы «Крокус» и наши жертвы.