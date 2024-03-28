Экс-морпех Риттер: Киев ожидает коллапс, причем он может случиться уже завтра

Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер, выступил в эфире на YouTube-канале Dialogue Works и сообщил о том, Украина находится на грани издыхания и коллективный Запад уже ничем ей помочь не сможет.
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