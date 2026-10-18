Неблагоприятная погода и повышенная влажность зерна могут помешать завершению уборочной кампании в Новосибирской области, где к 15 октября зерновые и зернобобовые культуры были полностью убраны в 14 районах.
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