У звезды сериала «Ивановы-Ивановы» обнаружили опухоль

Сейчас актер проходит обследование для установления точного диагноза. Фото: кадр из фильма “Шелест” Как сообщил Telegram-канал Shot, 64-летний актер Андрей Балякин сейчас проходит обследование, которое поможет медикам поставить точный диагноз.
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