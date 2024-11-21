Инвестиции в марихуану*

Неожиданно нашел, что в очереди на модерацию стоит статья написанная мной более шести лет назад. Полезно бывает на досуге пройтись по ссылкам в интерфейсе, на которые не обращал внимания! Инвестиции бывают разные.
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