Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

46 188 подписчиков

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  • Николай Герасименко
    Сколько не встречаю публикаций от канала про "финансы", ни разу про деньги и экономику не пишут. Всё тиражируют вброс...NYT опубликовала ...
  • Leon Dan
    В случае ядерной войны победителей и так не будет. Будут выжившие. Все постепенно "Скатятся" в средневековье. И всё р...Директор СВР Росс...
  • Mikhail Stepanov
    Педерасту лучше завалить свой хлебальник и помалкивать, пока по Франции не прилетело!Макрон после разр...

Инвестиции в марихуану*

Инвестиции в марихуану*

Неожиданно нашел, что в очереди на модерацию стоит статья написанная мной более шести лет назад. Полезно бывает на досуге пройтись по ссылкам в интерфейсе, на которые не обращал внимания! Инвестиции бывают разные.

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