4 февраля Министерство транспорта Казахстана распространило так называемый предварительный вариант отчёта о расследовании обстоятельств авиационной катастрофы, которая произошла 25 декабря […] The post Зачем Казахстан опубликовал предварительный отчёт? appeared first on Медиакратия.
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