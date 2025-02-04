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Зачем Казахстан опубликовал предварительный отчёт?

Зачем Казахстан опубликовал предварительный отчёт?

4 февраля Министерство транспорта Казахстана распространило так называемый предварительный вариант отчёта о расследовании обстоятельств авиационной катастрофы, которая произошла 25 декабря […] The post Зачем Казахстан опубликовал предварительный отчёт? appeared first on Медиакратия.

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