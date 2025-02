4 февраля Министерство транспорта Казахстана распространило так называемый предварительный вариант отчёта о расследовании обстоятельств авиационной катастрофы, которая произошла 25 декабря […] The post Зачем Казахстан опубликовал предварительный отчёт? appeared first on Медиакратия.