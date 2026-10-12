Стиляги перекочевали из особняка Мясникова — с позолотой, летающими путти и пестрой многослойностью лепнины — в андеграундное (в прямом смысле!) Кабаре «Шум».
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