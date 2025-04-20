Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Пасхой.Президент РФ Владимир Путин / Источник: © Сергей Булкин/ТАСС«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — говорится в поздравлении.