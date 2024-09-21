В небе над Калужской областью сбили 6 беспилотников

В ночь на 21 сентября в Калужской области средства ПВО сбили 6 беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью силы ПВО на территории Кировского района уничтожили 5 БПЛА и 1 БПЛА - в Спас-Деменском районе.