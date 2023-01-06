Наш потерянный мир

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Командование Владимирского ракетного объединения приняло участие в новогодней акции «Елка желаний»

Командование Владимирского ракетного объединения приняло участие в новогодней акции «Елка желаний»

Командующий Владимирским объединением Ракетных войск стратегического назначения генерал-лейтенант Олег Глазунов, его заместители, а также командиры соединений исполнили желания детей в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

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