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Джабаров высмеял слова главы минобороны Украины о борьбе с «агрессией России»

Джабаров высмеял слова главы минобороны Украины о борьбе с «агрессией России»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал во вторник, 19 октября, заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что украинская армия обладает уникальным опытом борьбы с «российской агрессией».

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