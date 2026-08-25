В Краснодаре при падении обломков дрона на ж/д станцию погибли два человека

При отражении атаки на Кубань обломки дрона упали на территорию ж/д станции «Афипская» в Северском районе Краснодара, два человека погибли и столько же пострадали, написал в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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