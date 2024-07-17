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Русская весна

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Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» (ВИДЕО)

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» (ВИДЕО)

Минобороны России сообщило, что при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) произошел обмен пленными.

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