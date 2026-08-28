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Мировое обозрение

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Подводная брешь России: дроны противника уже ищут путь к Севастополю и Новороссийску

Подводная брешь России: дроны противника уже ищут путь к Севастополю и Новороссийску

Проблема не в том, что системы наблюдения плохие. Проблема в том, что они смотрят не туда. Надводный катер или оптический пост фиксируют угрозу на поверхности, но абсолютно слепы перед тем, что идет в 5–10 метрах под водой.

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