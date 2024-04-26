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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российская пошаговая тактика «Спарта 2035» про элитных наёмников в Африке пол...

Российская пошаговая тактика «Спарта 2035» про элитных наёмников в Африке пол...

Российская пошаговая тактика «Спарта 2035» про элитных наёмников в Африке получила первый геймплей — демоверсия не выйдет 30 апреляРоссийская команда Lipsar Studio, заручившаяся финансовой поддержкой АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), показала первый геймплей своей пошаговой тактической стратегии «Спарта 2035».

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