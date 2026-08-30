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Смоленская Газета

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Василий Анохин и Андрей Кириленко обсудили перспективы развития баскетбола на Смоленщине

Василий Анохин и Андрей Кириленко обсудили перспективы развития баскетбола на Смоленщине

Во время Международного молодёжного фестиваля баскетбола «Смоленская крепость» состоялась рабочая встреча губернатора Смоленской области Василия Анохина и президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

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