Василий Анохин и Андрей Кириленко обсудили перспективы развития баскетбола на Смоленщине

Во время Международного молодёжного фестиваля баскетбола «Смоленская крепость» состоялась рабочая встреча губернатора Смоленской области Василия Анохина и президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.
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