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Госдума предложила правительству пересмотреть постановление об учете домашних и сельскохозяйственных животных

Обращение председателя Госдумы 1 сентября 2026 года председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил правительству Российской Федерации обращение с предложением скорректировать или отменить отдельные положения постановления, регулирующего учет домашних и сельскохозяйственных животных.

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