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Минфин: в России не будут вводить лимит на снятие наличных

Минфин: в России не будут вводить лимит на снятие наличных

Минфин РФ не рассматривает введение лимитов на снятие наличных в банкоматах, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев на ВЭФ.

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