Дубинский: офис Зеленского неудачно поместил Харрис на общем фото в Швейцарии

Размещение вице-президента США Камалы Харрис позади главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака на общем фото на саммите в Швейцарии по Украине говорит о "внешнеполитическом гении" последнего.
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