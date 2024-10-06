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Выборы в Тунисе: один из трех кандидатов находится в тюрьме

Выборы в Тунисе: один из трех кандидатов находится в тюрьме

В Тунисе в воскресенье, 6 октября, проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют действующий президент, беспартийный 66-летний Каис Саид, генсек левой партии «Народное движение» 59-летний Зухейр Магзауи и глава партии Azimoun («Полны решимости») 47-летний Айяши Заммель, пишет РБК.

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