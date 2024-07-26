В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пристегни самое дорогое!»

В рамках информационно-пропагандистской компании «Лето – это маленькая жизнь!» на территории Нижнего Новгорода сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пристегни самое дорогое!», направленную на пропаганду безопасной перевозки детей и использование детских удерживающих устройств.
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