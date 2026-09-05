Современные автобусы и новые правила: как и на чем теперь будут возить школьников в России

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ! Парк школьных автобусов России оценивается в 25 тыс. ед., и он ежегодно обновляется. Только за период 2016–2024 гг.
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