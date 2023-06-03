Парламентская газета

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День 4 июня в истории

День 4 июня в истории

Международный день невинных детей — жертв агрессии. Установлен на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу в августе 1982 года в связи с бомбардировкой Израилем жилых кварталов Бейрута 4 июня 1982 года.

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