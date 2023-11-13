Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Гитлер  тоже  не  хотел ,  и  не  подписал    мир  со  Сталиным.Вышинский объясни...
  • Виктор Луговой
    Хе, - минутку: а - чей Карабах? Типа, - Нагорный Арцах?? Чево пан Никол базлал по сему вопросу? - пра-альна. чо: суве...В Армении объясни...
  • Александр Свитайло
    Ну теперь точно, трындец придет Армении.... Они что, думают, что ЕС или Франция придет к ним на помощь, если Азербайд...В Армении объясни...

Наследникам героев хотят разрешить оставить у себя наградное оружие

Наследникам героев хотят разрешить оставить у себя наградное оружие

Наследникам героев, награжденных боевым оружием, разрешат оставлять его себе после смерти владельца. Но с одним условием — перед тем как положить пистолет, револьвер или ружье в стол или повесить на стену, его в обязательном порядке нужно будет охолостить: сделать так, чтобы оно не могло больше стрелять.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх