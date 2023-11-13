Наследникам героев хотят разрешить оставить у себя наградное оружие

Наследникам героев, награжденных боевым оружием, разрешат оставлять его себе после смерти владельца. Но с одним условием — перед тем как положить пистолет, револьвер или ружье в стол или повесить на стену, его в обязательном порядке нужно будет охолостить: сделать так, чтобы оно не могло больше стрелять.