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Царьград

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Молодые семьи получат выплаты до 600 тыс. рублей за третьего ребенка

Молодые семьи получат выплаты до 600 тыс. рублей за третьего ребенка

В 33 регионах России введена единовременная выплата для молодых семей при рождении третьего ребенка, начиная от 300 тысяч рублей.

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