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Суть Событий

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Более 28 тыс. человек участвовали в «Парковом кроссе» в Подмосковье

Более 28 тыс. человек участвовали в «Парковом кроссе» в Подмосковье

Более 28 тыс. жителей и гостей Московской области приняли участие в «Парковом кроссе», который прошел в 57 парках региона, сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.

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